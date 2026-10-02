Минобороны Польши готовит законопроект о готовности страны к войне

Министерство обороны Польши разработало законопроект о готовности государства к обороне. Сейчас документ проходит внутриведомственные согласования, сообщает Rzeczpospolita.

По данным издания, первоначально в названии проекта фигурировала формулировка о готовности государства к войне. Собеседник Rzeczpospolita, связанный с президентской администрацией, назвал инициативу подготовкой страны к «предвоенному периоду», о котором ранее говорил премьер-министр Дональд Туск.

В польском Минобороны подтвердили работу над документом. Ведомство объясняет необходимость новых правил стремлением усилить обороноспособность страны, улучшить взаимодействие армии со службами внутренней безопасности и адаптировать законодательство к современным угрозам, включая гибридные атаки, киберугрозы и дезинформацию.

Законопроект также должен уточнить полномочия государственных органов при постоянной и полной оборонной готовности. Кроме того, предлагается усовершенствовать систему управления обороной, планирование, подготовку инфраструктуры и проведение оборонных учений.

Отдельные положения предусматривают возможность более раннего перемещения польских и союзных войск, а также увязку национального плана оборонного реагирования с системой NATO Response System. Документ также должен расширить перечень организаций, участвующих в системе постоянных дежурств.

При этом точные сроки внесения законопроекта в Сейм пока неизвестны. В польском Минобороны отметили, что документ находится на стадии согласований, поэтому его дальнейшее продвижение ещё не определено.

Польша в последние месяцы последовательно усиливает меры в сфере национальной безопасности и обороны. Ранее Life.ru сообщал, что Варшава продлила до 30 ноября 2026 года повышенный уровень террористической и кибернетической угрозы, введённый ещё в 2022 году. Одновременно польские власти наращивают военную инфраструктуру и численность армии. Премьер-министр Дональд Туск заявлял о планах превратить польские вооружённые силы в одну из самых многочисленных армий Европы, а Варшава также развивает программу укрепления восточных рубежей «Восточный щит».