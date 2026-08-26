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26 августа, 17:40

Власти Польши на полгода продлили режим повышенной террористической угрозы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mares90

Премьер-министр Польши Дональд Туск продлил действие второго уровня террористической и кибернетической угрозы в стране до 30 ноября 2026 года. Об этом сообщили в канцелярии главы польского правительства.

«Премьер-министр Дональд Туск подписал указы, продлевающие действующие уровни режимов повышенной угрозы до 30 ноября 2026 года», — указано в заявлении канцелярии.

Уровень Bravo Польша ввела 16 апреля 2022 года. Всего законодательство страны предусматривает четыре степени террористической угрозы: Alfa, Bravo, Charlie и Delta. Самая высокая — Delta — применяется при совершённом теракте или высокой вероятности его проведения.

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Ранее Life.ru сообщал, что Польша потратит более 8 млрд злотых на тысячи ПЗРК Piorun для себя и союзников. Документ заключили Агентство вооружений Польши и компания Mesko в Скаржиско-Каменне. Заказ включает ракеты, пусковые установки, тренажёры, а также учебные и логистические пакеты.

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Полина Никифорова
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