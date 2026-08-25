28 танков ВВС Польши идут к российской границе

В Польшу прибыли 28 южнокорейских танков K2, которые пополнят 16-ю механизированную дивизию на северо-востоке страны. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«28 танков K2 только что прибыли в Польшу и пополнят 16-ю механизированную дивизию», — написал глава Минобороны в X.

Соединения дивизии дислоцированы в Варминьско-Мазурском воеводстве, в том числе недалеко от границы с Калининградской областью России. Южнокорейские K2 уже находятся на вооружении этого подразделения.

Нынешняя партия стала первой поставкой по второму исполнительному контракту с Южной Кореей, подписанному 1 августа 2025 года. Всего договор предусматривает передачу Польше ещё 180 танков: 116 машин K2 и 64 модернизированных K2PL. Косиняк-Камыш уточнил, что K2PL начнут поступать в следующих партиях. Эти машины будут частично производиться с использованием польских комплектующих. Поставки по контракту рассчитаны до 2030 года.

Ранее Life.ru рассказывал о масштабном перевооружении польской армии южнокорейскими и американскими танками. Варшава за последние годы заключила крупные контракты на K2 Black Panther и Abrams, а также закупает артиллерию, РСЗО и другое вооружение. Значительная часть новых сил и техники сосредотачивается на восточном и северо-восточном направлениях страны.