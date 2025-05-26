Сотни танков у границ России: к какой войне готовится армия Польши Сосед России и член НАТО Польша последние годы активно наращивает военный потенциал на фоне агрессивной риторики в адрес Москвы. Life.ru выяснил, что собой представляет армия Польши. 25 мая, 21:27 Закупленные Польшей южнокорейские танки K2 Black Panther. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DynamicReality

Польша активно наращивает силы и готовится к войне с Россией. Соответствующий вывод сделали аналитики украинского портала War Infographics после того, как подсчитали расходы Варшавы на оружие за последние три года. Вероятным конфликт с ядерным соседом недавно назвал и премьер-министр республики Дональд Туск, как и глава польского Генштаба Веслав Кукула. И хоть ещё год назад президент страны Анджей Дуда не увидел угрозы нападения со стороны России в ближайшее время, отважные депутаты Сейма уже пообещали отправить на фронт собственных жён.

По данным War Infographics, с начала 2022 года Польша заказала 8160 ракет, 3111 бронемашин, 2260 артиллерийских установок, 1704 беспилотника и 1546 танков. А оборонный бюджет страны с 15,1 миллиарда долларов в 2021 году вырос до 35 миллиардов в 2024-м. Это 2,2% и 4,2% от ВВП страны соответственно.

Стоит ли верить украинскому порталу — вопрос риторический. Однако базы данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), который ведёт учёт каждой единицы проданного и купленного странами мира оружия, дают схожие цифры. По информации SIPRI, расходы Польши на оборону выросли с 15,3 миллиарда долларов в 2021 году до 38 миллиардов — в 2024-м.

Армия России и армия Польши. Инфографика © Life.ru

Life.ru ознакомился с базой SIPRI и выяснил, что военные закупки Польши ещё более масштабны, чем указали в War Infographics. Так, за указанный период Варшава заказала 10 000 ракет CGR-080 для 239-мм южнокорейской системы залпового огня K-239 Chunmoo (и 290 самих РСЗО этого типа), 9084 реактивных снаряда GMLRS и 45 ракет ATACMS Block-1A для американской HIMARS (и 486 самих РСЗО этого типа), 2644 противотанковые управляемые ракеты AGM-114 Hellfire II для ударных вертолётов AH-64E Apache (и 104 вертолёта этого типа). Вложилась страна и в противовоздушную оборону, купив 644 зенитные ракеты MIM-104 PAC-3 для ЗРК Patriot (и 12 комплексов этого типа), а также 2050 зенитных ракет CAMM разных модификаций.

Раскошелилась Польша и на бронетехнику. С 2022 года страна заказала 1000 южнокорейских танков K2 Black Panther, 278 M1A2 Abrams в топовой модификации SEPv-3, 400 колёсных бронемашин KLTV, 25 машин разминирования M-1150 ABV, 25 мостоукладчиков M-1074 JABS и 48 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M-88A2. ВВС страны ожидают получения 48 южнокорейских истребителей FA-50 в модификации Block 20, двух подержанных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab-340 AEW, 860 ракет «воздух – поверхность» AGM-158B JASSM-ER и AGM-179 JAGM, а также 130 британских Brimstone.

Прибытие танков K2 Black Panther в расположение 15-й мехбригады в Гижицко. Фото © Wojskowy Instytut Wydawniczy

И это далеко не полный список вооружения, которое Варшава заказала с 2022 года. Поставки некоторых позиций уже состоялись или запланированы на 2025-й, других — рассчитаны до 2035 года. Тем не менее арсенал действительно внушительный, и заявления истеблишмента страны о перезагрузке армии оказались вовсе не словесным трёпом.

Цели масштабного перевооружения Польши неясны. Россия неоднократно опровергала обвинения в якобы «планах» начать наступление на Европу после падения киевского режима. А нанести превентивный удар Польша попросту не осмелится, так как 5-я статья НАТО о коллективной обороне имеет силу лишь в случае, если одна из стран альянса стала жертвой нападения. Польша решила воевать с Россией? А вывезет ли республика поединок один на один?

Сравнивать численность Вооружённых сил, мобилизационный резерв, количество военной техники и, что немаловажно, реальный боевой опыт военнослужащих двух стран в этом случае — занятие малополезное, так как Россия и Польша находятся в разных весовых категориях. Как подсчитали в SIPRI, по расходам на оборону в 2024 году Польша занимает 13-ю строчку в общемировом рейтинге, тогда как Россия — третью. В прошлом году РФ потратила на армию и ВПК 149 миллиардов долларов (7,1% от ВВП), а ВС страны получили более 36 тысяч единиц техники и 16,5 миллиона средств поражения.

Передача партии танков Т-90М и Т-72Б3М в войска в мае 2025 года. Фото © Telegram / УралВагонЗавод - УВЗ

Кроме того, у России есть инструменты для оперативного завершения этого гипотетического конфликта. По подсчётам Daily Mail, в случае запуска с полигона «Капустин Яр» ракете «Орешник» понадобится всего 11 минут, чтобы поразить Берлин. Значит, в случае с Варшавой счёт пойдёт на считаные минуты. А если российская новинка получит команду «На старт» с территории братской Белоруссии, она достигнет Польши всего за три минуты, уверены в Sputnik. При таком сценарии Варшаве не пригодятся ни тысячи ракет, ни сотни новейших танков, ни даже самолёты дальнего обнаружения, так как среагировать на столь молниеносную атаку — что-то за гранью реальности.

Авторы Илья Пушкарев