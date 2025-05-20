Заказала 8 тысяч ракет: Польшу уличили в активной подготовке к войне с Россией

Польша активно наращивает свой военный потенциал, готовясь к потенциальному вооружённому столкновению с Россией, о чём свидетельствует существенное увеличение оборонных расходов. По информации портала War Infographics, за последние три года Варшава разместила заказы на свыше 8 тысяч ракет, 2 тысячи артиллерийских систем и другое вооружение.

«Эти заказы были сделаны как у польских производителей, так и у международных поставщиков», — говорится в материале.

Также в издании отмечается, что оборонный бюджет страны за период с 2022 года увеличился втрое.