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Регион
20 мая, 09:51

Заказала 8 тысяч ракет: Польшу уличили в активной подготовке к войне с Россией

War Infographics: Польша увеличила оборонный бюджет и готовится к войне с РФ

Польские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Польские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Польша активно наращивает свой военный потенциал, готовясь к потенциальному вооружённому столкновению с Россией, о чём свидетельствует существенное увеличение оборонных расходов. По информации портала War Infographics, за последние три года Варшава разместила заказы на свыше 8 тысяч ракет, 2 тысячи артиллерийских систем и другое вооружение.

«Эти заказы были сделаны как у польских производителей, так и у международных поставщиков», — говорится в материале.

Также в издании отмечается, что оборонный бюджет страны за период с 2022 года увеличился втрое.

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Ранее стало известно, что истребители МиГ-29 постепенно выводятся из эксплуатации в Польше в рамках их замены на F-16. В этой связи Варшава допустила, что эти самолёты могут быть переданы Украине. Переговоры по данному вопросу продолжаются.

Ольга Сливченко
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