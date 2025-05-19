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Регион
19 мая, 01:29

Степашин объяснил, при каком сценарии Польша по-другому бы относилась к России

Степашин: Присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР является ошибкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lukasz Pawel Szczepanski

Присоединение Западной Украины и Бессарабии к Советскому Союзу является ошибочным шагом. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью aif.ru.

Он отметил, что при передаче этих территорий Польше отношение Варшавы к Москве могло бы быть иным. В таком случае полякам пришлось бы столкнуться с сопротивлением бандеровских формирований, считает Степашин.

«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они. Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м», — заявил он.

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А ранее в Польше назвали вступление Украины в ЕС «ошибкой широкого масштаба». Там считают, что громкие обещания европейских политиков в адрес Киева звучат безответственно. Незалежная не соответствует условиям интеграции, не говоря уже о нищете населения, коррупции, экономическом и политическом кризисах в стране.

Тимур Хингеев
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