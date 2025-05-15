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Регион
15 мая, 08:27

В Польше назвали «ошибкой широкого масштаба» возможное вступление Украины в ЕС

Myśl Polska: Вступление Украины в ЕС создаст коррупционные риски для союза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Если Украина когда-либо станет членом Евросоюза, то это сильно ударит по репутации ЕС. Таким мнением поделился политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska. По его словам, громкие обещания европейских политиков в адрес Киева звучат безответственно.

«Предлагать Украине защитный зонтик, не раскрывая его, — верх безответственности. К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разорённой войной Украины», — сказано в статье.

Доборжинский уверен, что вопросы членства Украины в Евросоюзе являются очень сложными и требуют комплексного подхода. Он напомнил, что Киев даже не соответствует условиям интеграции, не говоря уже о нищете населения, коррупции, экономическом и политическом кризисах в стране. Автор публикации настаивает, что внутренние проблемы Украины ударят по европейским государствам.

Он назвал «ошибкой широкого масштаба» попытку втянуть Киев в ЕС. По его убеждению, любое поспешное расширение Союза лишит его авторитета и ослабит, а выбраться из кризиса и остановить нарастание вороха проблем окажется очень сложно.

Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз
Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своём обращении к Европарламенту по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе заявила, что вступление Украины в ЕС следует ускорить с перспективой начала реальных переговоров в 2025 году.

Татьяна Миссуми
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