Если Украина когда-либо станет членом Евросоюза, то это сильно ударит по репутации ЕС. Таким мнением поделился политический обозреватель Варфоломей Доборжинский в статье для портала Mysl Polska. По его словам, громкие обещания европейских политиков в адрес Киева звучат безответственно.

«Предлагать Украине защитный зонтик, не раскрывая его, — верх безответственности. К этому можно добавить, что Украина, ныне колонизированная американцами, мало что выиграет от ратификации закона о недрах Зеленским, который скорее сможет рассчитывать на очередную толпу рабочих из разорённой войной Украины», — сказано в статье.

Доборжинский уверен, что вопросы членства Украины в Евросоюзе являются очень сложными и требуют комплексного подхода. Он напомнил, что Киев даже не соответствует условиям интеграции, не говоря уже о нищете населения, коррупции, экономическом и политическом кризисах в стране. Автор публикации настаивает, что внутренние проблемы Украины ударят по европейским государствам.

Он назвал «ошибкой широкого масштаба» попытку втянуть Киев в ЕС. По его убеждению, любое поспешное расширение Союза лишит его авторитета и ослабит, а выбраться из кризиса и остановить нарастание вороха проблем окажется очень сложно.