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22 марта, 19:01

Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз

Сийярто: Будапешт не снимет вето на приём Украины в ЕС из-за венгров Закарпатья

Венгрия продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом на странице в личной социальной сети заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая недавно посетила Киев.

«Украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у неё в 2015 году. Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям», — говорится в его посте.

Глава МИД Венгрии также дал понять, что пока ситуация с ущемлением прав венгров в Закарпатье не будет решена, Киев может не рассчитывать на прогресс в переговорах по вступлению в Европейский союз.

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Венгрия спускает Киев с небес на землю не только в вопросе членства в ЕС. Ранее Life.ru сообщал, что 20 марта Будапешт заблокировал итоговый документ саммит руководителей государств и правительств Европейского союза по поддержке Украины. Проблемой стала формулировка заключительного коммюнике, где заявлялось о необходимости добиться «мира через силу». Отметим, что европейские лидеры дважды пытались принять документ с такой формулой и дважды его заворачивал Будапешт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea

Юрий Лысенко
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