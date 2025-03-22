Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз
Сийярто: Будапешт не снимет вето на приём Украины в ЕС из-за венгров Закарпатья
Венгрия продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом на странице в личной социальной сети заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая недавно посетила Киев.
«Украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у неё в 2015 году. Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям», — говорится в его посте.
Глава МИД Венгрии также дал понять, что пока ситуация с ущемлением прав венгров в Закарпатье не будет решена, Киев может не рассчитывать на прогресс в переговорах по вступлению в Европейский союз.
Венгрия спускает Киев с небес на землю не только в вопросе членства в ЕС. Ранее Life.ru сообщал, что 20 марта Будапешт заблокировал итоговый документ саммит руководителей государств и правительств Европейского союза по поддержке Украины. Проблемой стала формулировка заключительного коммюнике, где заявлялось о необходимости добиться «мира через силу». Отметим, что европейские лидеры дважды пытались принять документ с такой формулой и дважды его заворачивал Будапешт.
Shutterstock / FOTODOM / Victor Mogyldea