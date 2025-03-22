Неприемлемо: Сийярто заявил о серьёзной проблеме на пути Украины в Евросоюз

Венгрия продолжает блокировать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз до тех пор, пока не будут восстановлены права венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом на странице в личной социальной сети заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с главой МИД Австрии Беатой Майнль-Райзингер, которая недавно посетила Киев.

«Украинское правительство, несмотря на постоянные обещания и красивые слова, до сих пор не вернуло венгерской общине права, отнятые у неё в 2015 году. Это неприемлемо и полностью противоречит общеевропейским правилам и ценностям», — говорится в его посте.

Глава МИД Венгрии также дал понять, что пока ситуация с ущемлением прав венгров в Закарпатье не будет решена, Киев может не рассчитывать на прогресс в переговорах по вступлению в Европейский союз.