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22 марта, 14:04

Украина подключила авиацию к охоте на уклонистов на границе с двумя странами

Погранслужба Украины ужесточила контроль на границе с Венгрией и Румынией

Погранслужба Украины приняла решение усилить контроль на границе с Венгрией и Румынией, патрулировать рубежи теперь будут при помощи спецтехники, авиации и большого количества дронов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ужесточён контроль в Закарпатье: для охраны границы задействовали дополнительные силы. Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией», — сказано в заявлении.

В ведомстве надеются, что ужесточение мер поможет эффективнее реагировать на правонарушения на границе страны. По данным украинских СМИ, всё это связано с ростом числа попыток украинцев сбежать за границу от принудительной мобилизации.

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Ранее представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что около 50 человек утонули на реке Тисе на украинско-румынской границе с февраля 2022 года. Все они пытались сбежать за рубеж.

Обложка ©

freepik / wirestock

Татьяна Миссуми
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