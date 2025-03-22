Украина подключила авиацию к охоте на уклонистов на границе с двумя странами

Погранслужба Украины приняла решение усилить контроль на границе с Венгрией и Румынией, патрулировать рубежи теперь будут при помощи спецтехники, авиации и большого количества дронов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Ужесточён контроль в Закарпатье: для охраны границы задействовали дополнительные силы. Пограничники усилили наиболее уязвимые участки на границе с Румынией и Венгрией», — сказано в заявлении.

В ведомстве надеются, что ужесточение мер поможет эффективнее реагировать на правонарушения на границе страны. По данным украинских СМИ, всё это связано с ростом числа попыток украинцев сбежать за границу от принудительной мобилизации.