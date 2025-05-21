Танки без брони: Что не так с австралийскими «Абрамсами», которые едут на Украину Танковый парк ВСУ скоро пополнится новой партией старых и списанных «Абрамсов». Почему почти полсотни американских машин станут лёгкой добычей для ВС России в зоне СВО, разобрался Life.ru. 20 мая, 22:05 M1A1 «Абрамс». Обложка © Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Партия из 49 списанных танков M1A1 «Абрамс» уже отправлена Австралией на Украину. Об этом на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Риме заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. По словам политика, в настоящий момент техника находится «в пути». Точного её местонахождения глава кабмина не назвал, однако ещё в марте National Interest сообщал: якобы американские машины из-за бюрократических проволочек застряли на территории Польши.

Танки M1A1 в модификации AIM были приобретены Австралией у США ещё в 2004 году. За более чем два десятилетия они не участвовали в боевых действиях, но значительно износились за время эксплуатации, утверждают в Military Watch Magazine. Именно этот факт побудил Канберру отказаться от дальнейшего использования парка М1А1 и заменить его новыми машинами модификации M1A2 SEPv3, которые уже доставляются заказчику.

«В отличие от недавно построенных танков «Абрамс», ранее переданных Соединёнными Штатами, те, что были отправлены из Австралии, уже прослужили несколько десятилетий и считаются полностью изношенными», — стало известно MWM.

Последний австралийский M1A1 «Абрамс» покидает танковую базу в пригороде Брисбена. Фото © Australia’s Department of Defence

Сомнительной поставку 49 «Абрамсов» считают и в Минобороны Австралии. Как рассказал Австралийской радиовещательной корпорации (ABC) на условиях анонимности один из офицеров МО, танки не помогут ВСУ переломить ситуацию на поле боя. Кроме того, американские исполины совершенно не готовы к современным вызовам.

«Мы начинаем сомневаться в том, что украинцам действительно нужны эти машины — крыша танка является самым слабым местом «Абрамса», а это война беспилотников», — сообщали в МО.

Впрочем, не только лишь изношенность и уязвимость перед БПЛА снижает шансы австралийских «Абрамсов» на выживание в зоне специальной военной операции. Канберра буквально «слила» Киеву неликвид, отправив ВСУ M1A1 в модификации AIM. Напомним, что в прошлой партии из 31 танка украинцам передали технику более совершенной вариации SA. Программы модернизации Abrams Integrated Management (AIM) и Situational Awareness (SA) отличаются друг от друга, и первая серьёзно проигрывает второй по живучести.

Уничтоженный в зоне СВО M1A1 SA. Фото © Telegram / Минобороны России

В рамках программы AIM собранные в 1980-х годах «Абрамсы» проходили капремонт и (в случае с AIM Block I) дооснащались инфракрасным тепловизором наводчика второго поколения, тепловизором пулемётной установки, обновлёнными средствами связи, терминалом FBCB2-BFT для повышения ситуационной осведомлённости командира, а также получали целый ряд незначительных доработок. Программа M1A1 SA (иногда фигурирует под названием AIM Block II) же предполагает повышение защищённости путём внедрения урановой брони третьего поколения в лобовой части корпуса, а также лобовой и бортовой частях башни. Кроме того, борта корпуса стали усиливаться динамической защитой XM19 ARAT-1.

Таким образом, в конце 2023 года у украинцев был 31 «Абрамс» с усиленным бронированием и обновлённой электроникой. Однако эти машины не только никак не проявили себя, но и раз за разом становились лёгкой добычей для российских военных. M1A1 SA «отлетали» от огня артиллерии и ракет ПТРК, гибли в танковых дуэлях и при столкновениях с крошечными дронами, подрывались на минах и застревали в лужах. Репутация «американца» оказалась бесповоротно растоптана, и уцелевшие 12 танков отвели от линии соприкосновения подальше в тыл.

Уничтожение M1A1 SA расчётом ПТРК «Корнет» на Авдеевском направлении и обзор трофейного танка. Видео © Telegram / Минобороны России

Теперь же Киев получает более уязвимые M1A1 AIM, причём неизвестно, будут ли это AIM Block I. Если речь идёт о базовой модификации, на вооружении ВСУ де-факто появятся обыкновенные M1A1, которые по защищённости и оснащению так и остались на уровне 1980-х. А по сему очевидно: австралийские «Абрамсы» не явят чуда в зоне СВО, так как обречены на массовое истребление русскими воинами.

Авторы Илья Пушкарев