Колонна из 49 танков Abrams для ВСУ застряла в Польше на неопределённый срок

Выделенные в качестве иностранной помощи Киеву танки M1A2 Abrams не могут направить из Польши на Украину. Об этом сообщает National Interest.

Украине очень нужны эти танки для проведения операций на поле боя, однако вся партия застряла в Польше, как это некогда случилось с машинами фашистской Германии. Оперативно перебросить на Украину мешает затяжной процесс проверки, вызванный действиями американской администрации. По данным журналистов, задержки могут быть связаны с ситуацией на «финансируемом США логистическом объекте в Польше», где боевые машины должны пройти обработку перед отправкой на Украину.

«Несколько подразделений военной логистики США недавно покинули предприятие, куда вскоре должны прибыть 49 американских танков Abrams из Австралии после отправки в Европу. Пока что эти танки в Польше будут покрываться пылью», — заключил автор.