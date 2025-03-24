Пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван замышляет подлянку для Украины. В этом ему содействует русская община в Австралии. Об этом сообщил Семён Бойков, лидер казаков Австралии. Уточняется, что русская диаспора стремится воспрепятствовать передаче Украине 49 новых танков Abrams.

«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — сообщил он в беседе с aif.ru.