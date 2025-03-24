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24 марта, 13:07

Казаки Австралии с пасынком Сырского готовят протесты против передачи танков Киеву

Казак Бойков: Пасынок Сырского хочет помешать ВСУ получить новые танки

Пасынок главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Александра Сырского Иван замышляет подлянку для Украины. В этом ему содействует русская община в Австралии. Об этом сообщил Семён Бойков, лидер казаков Австралии. Уточняется, что русская диаспора стремится воспрепятствовать передаче Украине 49 новых танков Abrams.

«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — сообщил он в беседе с aif.ru.

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Ранее Иван Сырский заявил о своём желании получить российское гражданство. По его мнению, это довольно сложно, так как у него уже имеется украинское гражданство, от которого, к сожалению, нельзя отказаться.

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Пресс-служба Зеленского

Александра Мышляева
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