«Просто смешно»: Пасынок отказался считать не знающего мову главкома ВСУ патриотом Украины
Пасынок главкома ВСУ заявил, что даже репетиторы не смогли научить Сырского мове
Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что его отчим с трудом говорит по-украински, несмотря на уроки репетиторов. В интервью aif.ru Иван признался, что не считает отчима патриотом Украины.
«Давно, году в 2015-м (после Майдана), я пытался поговорить с отчимом, но общения не вышло. Он сказал мне, мол, это политика, ты зачем туда вообще лезешь. И не стал разговаривать», — вспоминал Иван.
По его словам, Сырский хотел подтянуть украинский с репетитором, но знания в его голове никак не укладывались, поэтому с мовой главкома ВСУ большие проблемы. Пасынок военачальника выразил сомнение в том, что Сырский действительно проникся идеями украинского национализма, поскольку в приоритете у него всегда была именно карьера, а не национальные идеи.
«То, что сейчас он стал украинским националистом, — это просто смешно», — добавил Иван.
Ранее Иван Сырский заявил о своём желании получить российское гражданство. По его словам, сделать это крайне трудно, поскольку у него уже есть украинское, от которого, к великому сожалению, нельзя отказаться.
ТАСС / EPA / VITALII NOSACH