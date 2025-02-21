«Просто смешно»: Пасынок отказался считать не знающего мову главкома ВСУ патриотом Украины

Пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского заявил, что его отчим с трудом говорит по-украински, несмотря на уроки репетиторов. В интервью aif.ru Иван признался, что не считает отчима патриотом Украины.

«Давно, году в 2015-м (после Майдана), я пытался поговорить с отчимом, но общения не вышло. Он сказал мне, мол, это политика, ты зачем туда вообще лезешь. И не стал разговаривать», — вспоминал Иван.

По его словам, Сырский хотел подтянуть украинский с репетитором, но знания в его голове никак не укладывались, поэтому с мовой главкома ВСУ большие проблемы. Пасынок военачальника выразил сомнение в том, что Сырский действительно проникся идеями украинского национализма, поскольку в приоритете у него всегда была именно карьера, а не национальные идеи.

«То, что сейчас он стал украинским националистом, — это просто смешно», — добавил Иван.