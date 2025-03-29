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Регион
29 марта, 13:50
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Пехота вместо танков: ВСУ используют новую тактику для прорыва границы под Белгородом

Боец «Анвара»: ВСУ сменили тактику и атакуют Белгородскую область пехотой

Украинское командование решило сменить стратегию по атакам на Белгородскую область. Теперь вместо танков и другой тяжёлой бронетехники они пытаются прорваться туда малыми штурмовыми группами при поддержке дальнобойных дронов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на бойца из подразделения «Анвар» с позывным Демон.

По словам солдата, сначала ВСУ «долбились» об оборону, используя инженерные машины разграждения, но их сожгли расчёты FPV-дронов. Теперь же в ход идёт пехота.

«Поэтому сейчас противник атакует малыми пехотными группами и делает ставку на дальнобойные дроны», — сказал Демон.

ВСУ стягивают к Белгородской области подразделения дроноводов с аппаратами, которые могут лететь дальше их обычных БПЛА. Таким образом, они пытаются взять под огневой контроль дороги в радиусе 15-20 километров, чтобы мешать нашей армии проводить ротацию и снабжать бойцов на фронте боеприпасами.

«Но несмотря ни на что наши войска движутся вперёд», — добавил солдат.

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Ранее украинские ВС разнесли два моста в Белгородской области, чтобы добавить российской армии проблем с логистикой. Кроме того, над Белгородом недавно ночью раздались звуки взрывов, а местные жители сообщали, что в небе носились беспилотники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
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