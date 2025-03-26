Взрывы раздались над Белгородом, жители сообщают о летящих беспилотниках

Серия громких взрывов раздалась над Белгородом в ночь на 26 марта. Предварительно, система противовоздушной обороны перехватила воздушные цели, стало известно SHOT.

По словам местных жителей, первые взрывы прогремели над районом Харгора около 00:15. Некоторые также слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте. Как минимум один дрон удалось уничтожить. Официальных данных о последствиях атаки не поступало.