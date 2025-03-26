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25 марта, 22:30

Взрывы раздались над Белгородом, жители сообщают о летящих беспилотниках

SHOT: Громкие взрывы прогремели над Белгородом, сработала система ПВО

Серия громких взрывов раздалась над Белгородом в ночь на 26 марта. Предварительно, система противовоздушной обороны перехватила воздушные цели, стало известно SHOT.

По словам местных жителей, первые взрывы прогремели над районом Харгора около 00:15. Некоторые также слышали звуки беспилотников, которые летели на низкой высоте. Как минимум один дрон удалось уничтожить. Официальных данных о последствиях атаки не поступало.

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А на Кубани тем временем потушили нефтебазу, которая горела после атаки БПЛА в ночь на 19 марта. В ликвидации возгорания участвовали 470 сотрудников МЧС.

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Shutterstock / FOTODOM / ID1974

Антон Голыбин
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