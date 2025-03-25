На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов ВСУ
Кондратьев: Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован
Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который начался в ночь на 19 марта в результате атаки БПЛА ВСУ, был полностью потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России. Благодарен всем, кто круглосуточно боролся с огнём, обеспечивал сотрудников питьевой водой и горячим питанием», — написал он в своём телеграм-канале.
Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза была атакована тремя беспилотниками ВСУ, что привело к возгоранию и временной остановке работы предприятия. В результате этого инцидента один из резервуаров полностью сгорел. Только спустя пять дней возгорание удалось локализовать.
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