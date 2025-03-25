На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов ВСУ

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который начался в ночь на 19 марта в результате атаки БПЛА ВСУ, был полностью потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России. Благодарен всем, кто круглосуточно боролся с огнём, обеспечивал сотрудников питьевой водой и горячим питанием», — написал он в своём телеграм-канале.