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Регион
25 марта, 15:02

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе, возникший после атаки дронов ВСУ

Кондратьев: Пожар на нефтебазе на Кубани полностью ликвидирован

Пожар на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края, который начался в ночь на 19 марта в результате атаки БПЛА ВСУ, был полностью потушен. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

«В ликвидации участвовали более 470 человек, в том числе специалисты из 16 муниципалитетов края и соседних регионов России. Благодарен всем, кто круглосуточно боролся с огнём, обеспечивал сотрудников питьевой водой и горячим питанием»,написал он в своём телеграм-канале.

Напомним, что в ночь на 19 марта нефтебаза была атакована тремя беспилотниками ВСУ, что привело к возгоранию и временной остановке работы предприятия. В результате этого инцидента один из резервуаров полностью сгорел. Только спустя пять дней возгорание удалось локализовать.

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Shutterstock / FOTODOM / Solodov Aleksei

Полина Никифорова
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