Запад на лопатках. Чем оборонно-промышленный комплекс России удивил мир Несмотря на санкции и активную фазу СВО, российская оборонка в минувшем году де-факто вышла на новый уровень: как количественно, так и качественно. О самых знаковых достижениях тыла напомнил Life.ru. 13 января, 21:25 В 2024 году десятки новейших и модернизированных образцов оружия прошли боевое крещение. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hamara, Maxim Apryatin, © Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin, © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV

В 2024 году российский оборонно-промышленный комплекс вышел на по-настоящему победные темпы производства военной продукции и дал «прикурить» всему коллективному Западу, который опустошил свои арсеналы ради «проекта Украина», но так и не добился перелома в СВО. Каждая бессонная ночь и каждая перевыполненная норма тыловиков — это спасённые жизни наших парней на передовой, что могут отправить в укреп ВСУ пару пакетов «Солнцепёка», навести на него авиацию с ФАБами, отработать по врагу FPV-дронами, в упор «причесать» выжившие силы автопушками БМП и лишь потом зайти на позиции под прикрытием тяжёлой техники, тогда как противника бросают лишь в «мясные» штурмы.

Именно поэтому любые разговоры о недавних успехах Вооружённых сил России в зоне спецоперации невозможны без упоминания заслуг тысяч работников предприятий отечественного ОПК, которые круглосуточно совершают тихий подвиг и обеспечивают бесперебойные поставки «за ленточку» патронов, беспилотников, снарядов, ракет, бронемашин и сотен других видов продукции. Минувший год стал ещё одним опровержением бравурных заявлений глашатаев киевского режима, что ещё в самом начале 2022-го пытались выставить военную мощь РФ за раздутый мыльный пузырь, который вот-вот лопнет и покажет истинный облик нашей армии — «небоеспособной», «устаревшей», «переоценённой».

Увы, но сдулись к этому моменту лишь союзники Незалежной, тогда как наш ОПК кратно нарастил объёмы выпуска широчайшей номенклатуры оружия. Более того, оборонные предприятия ещё и выкатили на апробацию серию громких новинок, которые всколыхнули мировое сообщество. Впрочем, обо всём поподробнее.

Победа куётся в тылу

Министр обороны Андрей Белоусов. Фото © ТАСС / Григорий Сысоев / POOL

Лучше всего о нынешнем состоянии оборонно-промышленного комплекса страны говорят цифры, которые на декабрьском заседании коллегии Минобороны России огласил глава МО Андрей Белоусов. Министр доложил Верховному главнокомандующему, что в 2024 году по сравнению с 2022-м на фронт поступило в семь раз больше новых и модернизированных танков, в три раза больше боевых машин пехоты и бронетранспортёров, в 23 раза больше беспилотников и в 22 раза больше боеприпасов.

«При таких объёмах срывов поставок особо востребованных видов боеприпасов, вооружения и техники практически нет. Из 260 позиций всего по четырём продукция поставляется с задержками», — подчеркнул Белоусов.

Суммарно в 2024 году, по данным заместителя министра обороны Алексея Криворучко, в войска планировалось отправить более 36 тысяч основных образцов военной техники и более 16,5 миллиона средств поражения. Причём речь идёт о новых или усовершенствованных модификациях военной продукции. Например, «Омсктрансмаш» поставил на фронт улучшенные танки Т-80БВМ со штатной защитой крыши башни и МТО от дронов, а концерн «Калашников» — современные снайперские винтовки Чукавина СВЧ, призванные заместить в войсках легендарные СВД.

Без обновок в минувшем году не остались и стратегические ядерные силы (СЯС) страны. В 2024-м доля современных образцов вооружения и техники в них достигла 95%, заявил в декабре начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Наземная группировка СЯС полностью перевооружена на современные грунтовые ракетные комплексы, продолжается переоснащение стационарной группировки на подвижный комплекс «Ярс». В морских СЯС подходят к концу государственные испытания новой атомной подлодки проекта «Борей-А» К-555 «Князь Пожарский» с «Булавой» на борту, а авиационные СЯС в этом году получили первые модернизированные ракетоносцы Ту-160М.

Подходят к концу государственные испытания новой атомной подлодки проекта «Борей-А». Фото © ТАСС / Лев Федосеев

«Завершается формирование первого полка, оснащённого зенитной ракетной системой С-500, способной решать задачи стратегической противоракетной обороны», — добавил Герасимов на недавнем брифинге.

Дебютанты года

В 2024 году десятки новейших и модернизированных образцов оружия прошли боевое крещение. Больше всего среди дебютантов — наземных и воздушных беспилотных систем. Так, под Авдеевкой впервые применён колёсный дрон-камикадзе «Лягушка» с грузоподъёмностью 30 килограммов, а под Курском настоящей звездой стал БПЛА на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский». «Ростех» же начал тестировать в зоне СВО гусеничный роботизированный комплекс «Депеша», который способен доставить на передний край до 150 килограммов боеприпасов и провизии, а также эвакуировать раненых с поля боя. Концерн «Калашников», помимо винтовок СВЧ, поставил в войска 9-мм малогабаритные бесшумные автоматы АМБ-17, которые призваны заменить АС «Вал».

Арсенал наших лётчиков пополнился ФАБ-3000 с УМПК, а ракетчики опробовали в деле новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая триумфально ворвалась в самый эпицентр международной повестки и уже заступила на боевое дежурство не только в России, но и в Белоруссии. Причём Запад в настоящий момент бессилен против «Орешника», так как ни одна система ПВО не вывезет дуэли с нашей разработкой.

«Аналогов «Орешника» в мире, конечно, нет. И, думаю, подобные аналоги появятся нескоро. Напомню ещё раз, напомню, как «Орешник» работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов», — отмечал Владимир Путин.

Удар «Орешником» по «Южмашу». Видео © X / Dmitry Medvedev

А как на Западе?

Подытожить хотелось бы небольшой «таблеткой памяти». Весной 2022 года соратник Владимира Зеленского, а ныне — блогер в бегах Алексей Арестович*, подарил миру мем о том, что «ракет у России осталось на два-три дня». Сейчас с уверенностью можно сказать, что предсказание экс-советника Офиса президента действительно сбылось. Только оружие кончилось не у России, а у Запада, и случилось это не через два дня, а через два года — в 2024-м, когда страны НАТО забили тревогу из-за истощённых складов. Как говорится, комментировать — только портить.

Мы передали Украине очень много систем, которые предназначались для нас. <…> У нас слишком мало всего Борис Писториус Министр обороны Германии

У нас нет боеприпасов сейчас. И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах Дональд Трамп Избранный президент США

Склады в моей стране почти пусты, в некоторых других странах тоже Гитанас Науседа Президент Литвы

Мы истощили свои собственные запасы, чтобы это сделать (помочь Украине. — Прим. Life.ru) Люк Поллард Замминистра обороны Британии

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Илья Пушкарев