Туск объявил о «закрытии» границы Польши с РФ и Белоруссией

Восточная граница Польши с Россией и Белоруссией сейчас полностью закрыта. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск, передаёт Clash Report.

«Сегодня граница Польши — восточная граница с Россией и Белоруссией — это закрытая граница, через которую никто не сможет проникнуть», — отметил он.

Кроме того, Туск пообещал, что вооружённые силы Польши в скором времени превратятся в самые многочисленные на континенте. По его словам, страна формирует армию, которая своей численностью и уровнем оснащения будет влиять на положение дел во всём регионе.

Заявление прозвучало на фоне масштабного военного парада, который Польша устроила 15 августа в честь Дня Войска польского. В смотре задействовали около 1,8 тысячи военных, свыше 300 наземных машин и порядка 60 самолётов и вертолётов. Основные торжества развернулись на Вислостраде — трассе, идущей вдоль реки Вислы.

Незадолго до этого польские власти решили развернуть четыре армейские бригады у границ с Белоруссией и Калининградской областью. Об этом рассказал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Новые соединения станут частью программы «Восточный щит», направленной на укрепление безопасности на восточных рубежах. Военным поручат охрану границы, разведку и защиту важных объектов.