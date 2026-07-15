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Регион
15 июля, 10:36

Польша разместит четыре армейские бригады у границ с Белоруссией и Калининградом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotoDax

Власти Польши приняли решение развернуть четыре армейские бригады вдоль границ с Белоруссией и Калининградской областью. Об этом Defence24 сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Это очень важный элемент. Четыре бригады. Особенно там, где есть непосредственная угроза», — сказал он.

Новые соединения войдут в программу «Восточный щит», которая предусматривает укрепление безопасности на рубежах, граничащих с Россией и Белоруссией. На военных возложат задачи по охране государственной границы, ведению разведки и защите объектов инфраструктуры. Кроме того, подразделения будут обеспечивать быстрое реагирование в случае возникновения потенциальных угроз.

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Ранее сообщалось, что в случае эскалации вокруг Калининградской области Россия может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия. Географическое положение региона существенно осложняет его оборону при масштабном конфликте. При дальнейшем развитии такой ситуации переход к стратегическим мерам может произойти в течение нескольких минут.

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Милена Скрипальщикова
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