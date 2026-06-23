«Нужен реванш»: Политолог объяснил, зачем Германия стягивает войска к границе с Белоруссией

Германия готовится к агрессии против России и Беларуси, заявил военный политолог Александр Перенджиев. В комментарии для Life.ru он объяснил, почему Берлин стягивает войска к границам, при чём тут «военный Шенген» и журнал Spiegel, а также предупредил об отвлекающих манёврах.

Германия осуществляет агрессивные действия против всего нашего Союзного государства. И я хочу подчеркнуть, что это лишь видимая часть айсберга. На Западе разработан чёткий план осуществления агрессии против Союзного государства. Просматривается сценарий нападения на Республику Беларусь и на нашу Калининградскую область. Германия, без всяких шуток, серьёзнейшим образом готовится к агрессии против нашего государства. Похоже, они уже давно решили, что необходимо отомстить за поражение в Великой Отечественной войне, они хотят реванш. Александр Перенджиев Военный политолог, доцент РЭУ им. Плеханова

Собеседник отмечает: на Западе уже вовсю работает система морской блокады в Балтийском море, а войска стягиваются по трём направлениям — к границам Беларуси со стороны Прибалтики и Украины, а также к Калининградской области. При этом конфликт между Польшей и Украиной он называет «отвлекающим манёвром»: на самом деле идёт постепенное наращивание войск против Союзного государства, выстраивается инфраструктура, военные базы, дороги, логистика.

По его словам, ещё около десяти лет назад в Европе было принято решение о создании «военного Шенгена» — системы переброски сил из Германии к границам Беларуси. Показательным он считает позицию журнала Spiegel, где, по его словам, заявлено: Unsere Krieg gegen Russland («наша война против России»). Это, по мнению эксперта, означает, что в Германии считают нужным реванш и продолжение войны, в которой СССР победил.

«Становится очевидно, что фашизм поднял голову не только на Украине, но и в самой Германии. Немецких руководителей вдохновила ситуация на Украине, героизация фашистских пособников. Они полагают, что сейчас созданы благоприятные условия для осуществления агрессии против Союзного государства России и Беларуси», — резюмировал эксперт.

Напомним, Германия перебросила к границе с Белоруссией почти 5000 военных, а в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, проводящих учения у белорусской границы. К концу 2027 года там планируют разместить два постоянных батальона и для укомплектования бригады не исключают принудительный призыв.