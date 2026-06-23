Нынешний милитаристский курс Германии, направленный на создание ведущей армии в Европе, является проявлением реваншизма. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью газете «Известия». По его словам, текущая политика Берлина противоречит духу мирных договорённостей, на которых строилась современная немецкая государственность.

Дипломат напомнил, что в соответствии со второй статьёй Московского договора от 12 сентября 1990 года ФРГ взяла на себя обязательство, что от её земель будет «исходить только мир». Однако сейчас, как подчеркнул Грушко, эти принципы пересматриваются, а немецкое руководство фактически отказывается от ранее взятых на себя ограничений, ссылаясь на новый исторический этап.

Замглавы МИД РФ добавил, что такой курс вызывает серьёзную обеспокоенность, поскольку несёт угрозу не только европейской стабильности, но и безопасности соседних с Германией государств, которые пока предпочитают хранить молчание.

Ранее сообщалось, что Германия перебрасывает к границе с Белоруссией почти 5000 военных. Сейчас в Литве уже находятся 1,8 тысячи немецких солдат, они проводят учения прямо у белорусской границы. К концу 2027 года там планируют разместить два батальона на постоянной основе. В бундесвере не исключают, что для укомплектования бригады могут использовать принудительный призыв, если добровольцев не хватит.