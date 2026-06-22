Берлин поставил крест на многоуровневом комплексе двусторонних связей с Москвой и фактически ввел табу на официальное взаимодействие. Ситуацию для газеты «Известия» прояснил глава российской дипмиссии в ФРГ Сергей Нечаев.

По его словам, после начала спецоперации немецкая сторона осознанно выбрала путь конфронтации. В результате был инициативно разрушен сложный механизм отношений, который кропотливо создавался усилиями многих поколений дипломатов.

Сейчас между странами сохраняются лишь каналы технической коммуникации. Они нужны для решения сугубо практических задач: обеспечения работы и охраны представительств, а также консульского обслуживания граждан.

«На поддержание официальных контактов, по сути, наложен запрет», — заявил посол. Он добавил, что визиты в МИД Германии происходят в основном по случаю взаимных демаршей.

Такова текущая реальность, которая, по признанию главы представительства, не вызывает радости. Несмотря на это, Нечаев подчеркнул, что российские двери остаются открытыми для тех, кто заинтересован в конструктивном взаимодействии и сближении.