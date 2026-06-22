Сынки в шлеме Люка: как немецкие генералы грозят России из-под мамкиной юбки Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает построить самую сильную армию в Европе. Но его генералам не терпится. Они готовы хоть сегодня воевать с Россией: один — в шлеме из киносаги, а другой — по инструкциям из Сети. Кто эти «страшные ястребы»? 21 июня, 21:45 Бюрократы в погонах: Кто на самом деле хочет воевать с нами в Германии? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow, EPA / Leszek SzymaNski © GPTChat

Люфтваффе по-детски: шлем и мама

— Мы готовы сражаться с Россией уже сегодня ночью. Прямо сейчас, если мне позвонят. Будем защищать каждый дюйм нашей территории, в равной степени и Лондона, и Эстонии. Это важное послание для балтийских союзников. От гнева НАТО пострадают Петербург, Калининград, Кольский полуостров и Чёрное море. Наш сокрушительный ответ будет в 32 раза мощнее, — играет мускулами командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн. Его браваду не без иронии опубликовало британское издание The Telegraph.

Генерал-лейтенант Нойманн осуществляет командование Люфтваффе из аэродрома в Альхорне: в годы Второй мировой войны там была академия нацистских лётчиков, в годы холодной войны располагался британский штаб. Сам Нойманн не чужд англосаксам: он обучался на авиабазах в Коттесморе в графстве Ратленд, Гудьире в штате Аризона и Шеппарде в Техасе. Интересно, что Нойманн публично позиционирует себя «большим поклонником НАТО», но «противником идей европейской автономии».

Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн. Фото © ТАСС / EPA / Leszek SzymaNski

«Воздушно-командующий» никогда не нюхал пороху: занимался кадрами и обеспечением, долгие годы руководил пресс-службой Минобороны ФРГ. Должность главы Люфтваффе он получил буквально год назад. Теперь ему предстоит осваивать сотни миллиардов евро, выделенных на перевооружение военно-воздушных сил в рамках мечты Фридриха Мерца о создании «самой сильной конвенциональной армии в Европе». Сейчас форсится, что Нойманн управлял бомбардировщиком в Афганистане в 2014 году, однако, согласно старой неисправленной биографии, он в то время служил «штабсофицером».

Хольгеру Нойманну 57 лет. Женат, есть дети. Родом из западногерманского городка Ульм. Всю жизнь Нойман является фанатом киносаги «Звёздные войны» и бредит вымышленным истребителем X-Wing. Даже сейчас в его рабочем кабинете хранится шлем Люка Скайуокера из «Лего». А ещё Нойманн не скрывает, что попал в ВВС только благодаря матери: она занимала большой бюрократический пост в Люфтваффе.

Адъютант фон дер Ляйен: карьерный взлёт

— Мы должны быть готовы к бою с Россией к 2029 году, а лучше — намного раньше. 2029 год — это не немецкий график. Это согласованные с НАТО разведданные, когда нападёт Россия. Скорость сейчас имеет первостепенное значение. Нужны промежуточные решения. Как немецкая армия, мы должны ежедневно совершенствовать наши возможности для «ночных боёв», — стращает командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг. Сказано это было для журналистов американской газеты Politico.

Карьера у генерал-лейтенанта Фройдинга очень странная. С одной стороны, он служил в стабилизационных войсках НАТО на территориях Боснии и Герцеговины, а также Афганистана. При этом прославился как «вирусный ютуб-генерал», который умеет задорно разговаривать с Интернет-аудиторией на её языке. С третьей стороны, он член Corps Concordia Rigensis — балтийско-немецкого студенческого общества, которое было основано в XIX веке и имеет символику, словно у масонской ложи.

Командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг и Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow

Кристиану Фройдингу 54 года. Женат, есть дети. Родом из Баварии. После службы в горячих точках он отучился на политолога в Мюнхенском университете Бундесвера. Потом на долгие годы стал «адъютантом» Урсулы фон дер Ляйен. Широкую известность получил, когда возглавил правительственный ситуационный центр по Украине. Именно тогда пресса прозвала его «вирусным ютуб-генералом». Фройдинг считается лучшим в Германии обозревателем по украинскому кризису. «Говорит спокойно, наглядно, с назидательным видом, его ролики набирают от сотни тысяч, а иногда и более миллиона просмотров», — восхищаются генералом СМИ. Некоторые журналисты, те, что позлее, удивляются его стремительной карьере, а также отмечают его ambitioniert bis zum Ermüdungsbruch, что можно перевести как «фанатичную до боли амбициозность».

А коллеги над Фройдингом посмеиваются: как можно быть генералом и одновременно блогером? Скорее всего, они просто завидуют. Осенью прошлого года его назначили командующим сухопутными войсками.

Авторы Пётр Егоров