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Сынки в шлеме Люка: как немецкие генералы грозят России из-под мамкиной юбки

Канцлер Германии Фридрих Мерц мечтает построить самую сильную армию в Европе. Но его генералам не терпится. Они готовы хоть сегодня воевать с Россией: один — в шлеме из киносаги, а другой — по инструкциям из Сети. Кто эти «страшные ястребы»?

21 июня, 21:45
Бюрократы в погонах: Кто на самом деле хочет воевать с нами в Германии? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow, EPA / Leszek SzymaNski © GPTChat

Бюрократы в погонах: Кто на самом деле хочет воевать с нами в Германии? Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow, EPA / Leszek SzymaNski © GPTChat

Люфтваффе по-детски: шлем и мама

— Мы готовы сражаться с Россией уже сегодня ночью. Прямо сейчас, если мне позвонят. Будем защищать каждый дюйм нашей территории, в равной степени и Лондона, и Эстонии. Это важное послание для балтийских союзников. От гнева НАТО пострадают Петербург, Калининград, Кольский полуостров и Чёрное море. Наш сокрушительный ответ будет в 32 раза мощнее, играет мускулами командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн. Его браваду не без иронии опубликовало британское издание The Telegraph.

Генерал-лейтенант Нойманн осуществляет командование Люфтваффе из аэродрома в Альхорне: в годы Второй мировой войны там была академия нацистских лётчиков, в годы холодной войны располагался британский штаб. Сам Нойманн не чужд англосаксам: он обучался на авиабазах в Коттесморе в графстве Ратленд, Гудьире в штате Аризона и Шеппарде в Техасе. Интересно, что Нойманн публично позиционирует себя «большим поклонником НАТО», но «противником идей европейской автономии».

Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн. Фото © ТАСС / EPA / Leszek SzymaNski

Командующий ВВС Германии Хольгер Нойманн. Фото © ТАСС / EPA / Leszek SzymaNski

«Воздушно-командующий» никогда не нюхал пороху: занимался кадрами и обеспечением, долгие годы руководил пресс-службой Минобороны ФРГ. Должность главы Люфтваффе он получил буквально год назад. Теперь ему предстоит осваивать сотни миллиардов евро, выделенных на перевооружение военно-воздушных сил в рамках мечты Фридриха Мерца о создании «самой сильной конвенциональной армии в Европе». Сейчас форсится, что Нойманн управлял бомбардировщиком в Афганистане в 2014 году, однако, согласно старой неисправленной биографии, он в то время служил «штабсофицером».

Хольгеру Нойманну 57 лет. Женат, есть дети. Родом из западногерманского городка Ульм. Всю жизнь Нойман является фанатом киносаги «Звёздные войны» и бредит вымышленным истребителем X-Wing. Даже сейчас в его рабочем кабинете хранится шлем Люка Скайуокера из «Лего». А ещё Нойманн не скрывает, что попал в ВВС только благодаря матери: она занимала большой бюрократический пост в Люфтваффе.

Адъютант фон дер Ляйен: карьерный взлёт

— Мы должны быть готовы к бою с Россией к 2029 году, а лучше — намного раньше. 2029 год — это не немецкий график. Это согласованные с НАТО разведданные, когда нападёт Россия. Скорость сейчас имеет первостепенное значение. Нужны промежуточные решения. Как немецкая армия, мы должны ежедневно совершенствовать наши возможности для «ночных боёв», стращает командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг. Сказано это было для журналистов американской газеты Politico.

Карьера у генерал-лейтенанта Фройдинга очень странная. С одной стороны, он служил в стабилизационных войсках НАТО на территориях Боснии и Герцеговины, а также Афганистана. При этом прославился как «вирусный ютуб-генерал», который умеет задорно разговаривать с Интернет-аудиторией на её языке. С третьей стороны, он член Corps Concordia Rigensis — балтийско-немецкого студенческого общества, которое было основано в XIX веке и имеет символику, словно у масонской ложи.

Командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг и Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow

Командующий сухопутной армией Германии Кристиан Фройдинг и Фридрих Мерц. Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Christoph Gollnow

Кристиану Фройдингу 54 года. Женат, есть дети. Родом из Баварии. После службы в горячих точках он отучился на политолога в Мюнхенском университете Бундесвера. Потом на долгие годы стал «адъютантом» Урсулы фон дер Ляйен. Широкую известность получил, когда возглавил правительственный ситуационный центр по Украине. Именно тогда пресса прозвала его «вирусным ютуб-генералом». Фройдинг считается лучшим в Германии обозревателем по украинскому кризису. «Говорит спокойно, наглядно, с назидательным видом, его ролики набирают от сотни тысяч, а иногда и более миллиона просмотров», — восхищаются генералом СМИ. Некоторые журналисты, те, что позлее, удивляются его стремительной карьере, а также отмечают его ambitioniert bis zum Ermüdungsbruch, что можно перевести как «фанатичную до боли амбициозность».

А коллеги над Фройдингом посмеиваются: как можно быть генералом и одновременно блогером? Скорее всего, они просто завидуют. Осенью прошлого года его назначили командующим сухопутными войсками.

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Авторы
Пётр Егоров
Пётр Егоров
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