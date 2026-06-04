Можем повторить: как Германия готовится к реваншу за Вторую мировую Оглавление «Российская агрессия» — новый символ веры для Европы Европа живёт в логике войны Промывка мозгов немцам История повторяется Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, почему рекордная бедность в ФРГ, оборонные заказы для автоконцернов и подготовка к реваншу — звенья одной цепи, которые ведут страну в пропасть. 3 июня, 22:15 Германия готовится к новой войне с Россией. Обложка © GPTChat

Германия готовится к войне с Россией в 2029 году. Об этом заявил генеральный инспектор бундесвера Карл-Хайнц Бройер.

«Мой собственный анализ и мнения международных экспертов сходятся на том, что к 2029 году Россия будет способна атаковать территорию НАТО. Поэтому к тому времени мы должны иметь всё готовым на максимум. Я не говорю, что атака неизбежна, но с военной точки зрения и в сценарии наихудшего варианта мы должны быть готовы. В немецком оборонном ведомстве 2029 год обозначен как красная линия. Это не значит, что там всё закончится. Это просто значит, что нам нужно точно знать, что у нас будет к тому времени. Потому что угроза очень реальна! Нам также нужно знать, как мы сможем обойтись без того, чего у нас не будет», — сказал Карл-Хайнц Бройер.

Никаких конкретных обоснований, почему именно 2029-й год, он не дал, отметив лишь, что в своём анализе он отталкивается от того, как быстро Россия восстановит свои силы после войны с Украиной. Разумеется, подробностей этого своего вывода он тоже не привёл, как и не пояснил, когда и чем вообще, по его мнению, закончится СВО.

Он также не сказал, почему Россия после СВО должна напасть на НАТО, зачем ей это нужно и т. д.

«Российская агрессия» — новый символ веры для Европы

Впрочем, тут не нужно пояснять. Это аксиома, не требующая доказательств. Это даже символ веры. Россия должна напасть на НАТО после Украины. В этом они убеждают друг друга с первых дней СВО. И похоже, что сами во всё это верят.

А мы-то уже столько лет недоумеваем, мол, как же так — немцы, ведь мы их всегда считали образцом прагматизма, эталоном! Как они докатились до всего этого «назло бабушке отморожу уши» и «назло Путину отключу сам себе газ»?

Ещё лет 10 назад я говорил, что «прагматизм» немцев закончится с отказом от российских энергоносителей и поставкой летального вооружения киевскому режиму. Дальше — война с Россией. Первые два условия уже воплощены в жизнь.

Не нужно пытаться объяснять действия немцев с точки зрения «прагматизма», этот миф давно в прошлом. Все их действия нужно рассматривать в логике войны. И в ней они выглядят вполне понятно и органично, даже если речь идёт о том, что внешне выглядит как попытка «стрелять в ногу».

Европа живёт в логике войны

Вот пример последствий таких выстрелов. «Грустный рекорд»: Уровень бедности в Германии достиг исторического максимума — пишет Die Welt.

«Ситуация с пожилыми людьми является «напряжённой», сообщает Немецкий союз благотворительных организаций. Уровень бедности в Германии, согласно новому докладу этого объединения, достиг нового максимума. С 2024 по 2025 год доля людей, находящихся в бедности, выросла на 0,6 процентного пункта и составила 16,1% населения. «В стране 13,3 миллиона человек живут в бедности — если исходить из понятия относительной бедности по доходам», — отмечают в организации.

Ну и что? Зато доходы Rheinmetall выросли за годы СВО в 14 раз!

Завод Rheinmetall. Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

За последнее время представители сразу нескольких крупнейших автоконцернов ФРГ — Mercedes, BMW, Volkswagen — заявляли о том, что готовы переориентировать свои предприятия на выпуск военной продукции. Поясняя, что в этом деле у них есть опыт. Да, есть, во Вторую мировую все эти конторы производили не только автомобили, на которых каталась верхушка Рейха, но и двигатели к военным самолётам и прочие запчасти. И, между прочим, весьма неплохо зарабатывали. Зарабатывали на войне!

А ведь мы с детства учили, что капиталист на войне всегда зарабатывает. Это народ может терпеть лишения, а Круппы и Тиссены будут наживаться. И я бы не сказал, что немецкий народ прямо лишения терпел. Во всяком случае, рабочими местами он был обеспечен. И дурью в голове, закладываемой туда пропагандой для того, чтобы лишних вопросов не задавали и подобострастно ручки вскидывали с именем фюрера на устах. И шли умирать за него. Умирать и убивать «унтерменшей».

Всего-то нужно — убедить народ в том, что ему нужна война!

Конечно, это делается не сразу, нормального человека убедить в этом сложно в принципе. Тем более что сейчас не времена интербеллума, когда немцы испытывали унижение от поражения в Первой мировой, чем пользовались нацисты, убеждая их в неизбежности реванша. Ведь вряд ли партия со столь бредовой идеологией смогла бы добиться успеха в благополучной стране.

Промывка мозгов немцам

Сейчас это сложнее, ибо Германия как раз благополучная страна. Была, вернее — до тех пор, пока не начала бредить новой войной. Но ничего, нет ничего невозможного. Сначала их убеждают в том, что Россия такой-сякой варвар — напала на беззащитную Украину, которой надо помочь, а для этого немножко перетерпеть лишения. Потом идёт процесс дегуманизации России и русских — в головах у людей не должно остаться сомнений в том, что русские — людоеды и, после того как расправятся с Украиной, нападут на них, на европейцев. Значит, нужно уже не просто потерпеть, а готовиться к войне. И, возможно, даже не ждать, когда русские нападут, а самим нанести превентивный удар.

Ведь именно так гитлеровская пропаганда оправдывала нападение на СССР — нужно не пустить «красную чуму» в Европу, если её не остановить на «дальних подступах», она придёт к нам очень быстро, как нож сквозь тёплое масло. А потом уже пошло-поехало: жизненное пространство для немцев, «дранг нах остен», «уберменши» и «унтерменши» и т. д. Люди, которых убедили в том, что русские — это враги, легко поверили в этот бред сумасшедшего.

И что мешает им повторить это сегодня?

История повторяется

«И ещё я окончательно понял, что никакого «нормального» сосуществования с Россией быть не может. Люди вроде Наташи не меняются, как бы там ни фантазировали наши друзья про «хороших русских», — пишет называющий себя «учёным» эстонский антрополог Аймар Вентсель. До измерения черепов тут, в принципе, один шаг.

Но вернёмся к немцам. Неужели уроки Второй мировой забыты? Да, именно так. Просто нужно тех, кто боится повторения тех событий, убедить в их неизбежности, а тех, кто испытывает фантомные боли от поражения восьмидесятилетней давности, — в шансе на реванш.

«Мы помним нашу историю, но Россия снова наш враг. Мы должны объяснить немцам, не пугая их, что со стороны России вновь возникла угроза, с которой Германия не сталкивалась последние 30 лет», — заявил в прошлом месяце министр обороны Германии Писториус. Кстати, человек, которого многие рассматривают в качестве будущего канцлера. На Гитлера, конечно, не тянет, но выглядит куда серьёзней откровенных ничтожеств типа Шольца и Мерца.

И риторика всё ближе и ближе к тому, что мы уже проходили и, казалось бы, навсегда перевернули страницу.

А теперь вопрос — почему их так корёжит, что мы до сих пор празднуем 9 Мая, которое они стараются забыть, но не получается?

Авторы Дмитрий Родионов