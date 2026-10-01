Сикорский: Польша не будет бойкотировать G20 из-за России

Польша не намерена бойкотировать мероприятия «Большой двадцатки» из-за приглашения российской стороны. Варшава продолжит участвовать во встречах G20 независимо от присутствия представителей РФ, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.

Министра спросили, следует ли Варшаве отказаться от участия в G20 после того, как президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами. Сикорский ответил отрицательно.

«Я буду на G20 в Атланте. Не знаю, пригласят ли министра иностранных дел России, но независимо от этого я намерен принять участие. Дипломатия сложнее, чем кажется, и иногда она ставит нас в неудобные ситуации, с которыми нам нужно уметь справляться», — сказал он.

При этом само решение Трампа пригласить Путина Сикорский назвал плохой идеей. Он также заявил, что не стал бы пожимать российскому президенту руку или фотографироваться вместе с ним.

Польша в 2026 году участвует в работе G20 в качестве приглашённой страны. На декабрьский саммит лидеров в Майами собирается президент Кароль Навроцкий. Ранее в его администрации также заявили, что приглашение Путина не станет причиной для отказа от поездки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Встреча лидеров «Большой двадцатки» запланирована на 14–15 декабря. При этом решение об участии российского президента пока не принято.