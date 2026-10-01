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Опубликовано 1 октября, 15:38

Сикорский: Польша не будет бойкотировать G20 из-за России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Польша не намерена бойкотировать мероприятия «Большой двадцатки» из-за приглашения российской стороны. Варшава продолжит участвовать во встречах G20 независимо от присутствия представителей РФ, заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью Rzeczpospolita.

Министра спросили, следует ли Варшаве отказаться от участия в G20 после того, как президент США Дональд Трамп пригласил российского лидера Владимира Путина на декабрьский саммит в Майами. Сикорский ответил отрицательно.

«Я буду на G20 в Атланте. Не знаю, пригласят ли министра иностранных дел России, но независимо от этого я намерен принять участие. Дипломатия сложнее, чем кажется, и иногда она ставит нас в неудобные ситуации, с которыми нам нужно уметь справляться», — сказал он.

При этом само решение Трампа пригласить Путина Сикорский назвал плохой идеей. Он также заявил, что не стал бы пожимать российскому президенту руку или фотографироваться вместе с ним.

Польша в 2026 году участвует в работе G20 в качестве приглашённой страны. На декабрьский саммит лидеров в Майами собирается президент Кароль Навроцкий. Ранее в его администрации также заявили, что приглашение Путина не станет причиной для отказа от поездки.

Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20
Глава МИД Германии приветствовал приглашение Путина на саммит G20

Ранее госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон пригласил Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Встреча лидеров «Большой двадцатки» запланирована на 14–15 декабря. При этом решение об участии российского президента пока не принято.

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Николь Вербер
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