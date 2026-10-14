В Польше на пляже Балтийского моря обнаружили обломки неизвестного аппарата

На пляже Балтийского моря в Польше обнаружили обломки неизвестного летательного аппарата, похожего на беспилотник. К выяснению происхождения находки подключились военные и прокуратура, сообщила Военная жандармерия республики.

Необычный предмет заметил случайный прохожий в населённом пункте Карвя Поморского воеводства вечером 13 октября. Объект был частично засыпан песком, а его длина, по информации радиостанции RMF FM, составляла около двух метров.

Очевидец обратился в экстренные службы. На побережье прибыли полицейские и сотрудники антитеррористического подразделения. Также о происшествии уведомили сапёров, военных, Агентство внутренней безопасности и Службу военной контрразведки Польши.

Территорию оцепили для проведения проверки. Расследование ведёт Военная жандармерия под надзором отдела по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

По предварительным сведениям RMF FM, найденные фрагменты могут принадлежать беспилотнику польской армии. Однако военные пока не подтвердили эту информацию, а обстоятельства появления устройства на пляже остаются неизвестными.

Ранее Life.ru сообщал о падении неопознанного объекта, похожего на беспилотник, в Румынии. Инцидент произошёл 2 октября возле села Плауру на границе с Украиной. После падения начался пожар, никто не пострадал. На место прибыли военные и спасатели. В Минобороны Румынии уточнили, что ночью радары фиксировали атаки БПЛА по украинским объектам, но нарушений воздушного пространства страны не зарегистрировали.