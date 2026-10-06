«Присмотрелся и сообразил»: Госсек США перепутал северное сияние с НЛО

Госсекретарь США Марко Рубио пошутил, что во время поездки в Исландию поначалу принял северное сияние за НЛО. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Рейкьявике после переговоров с главой МИД Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир.

Рубио отметил, что во время зарубежных поездок из-за плотного графика редко успевает увидеть местные достопримечательности и природные явления.

«Я сначала не понял, было ли это НЛО или что-то ещё. Но я присмотрелся и сообразил, что это», — сказал госсекретарь.

Рубио прибыл в Исландию 5 октября. В ходе визита он обсуждает вопросы безопасности в Северной Атлантике и Арктике, а также экономическое сотрудничество двух стран.

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров и Рубио обсудили Ближний Восток, Закавказье и Латинскую Америку. Отдельной темой разговора стала ситуация вокруг Украины, а также двусторонние отношения Москвы и Вашингтона. Встреча прошла на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.