Рубио: США не видят, чтоб ситуация вокруг Украины двигалась к миру
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Ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в сторону завершения конфликта, считают в Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Исландию. Его слова приводит DWS News.
Глава Госдепа подчеркнул, что американская сторона продолжает внимательно наблюдать за происходящим и оценивает перспективы урегулирования.
«Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении», — сказал Рубио.
Ранее Life.ru сообщал, что Рубио счёл ограниченные перемирия по энергетике и поставкам зерна недостаточными для завершения украинского конфликта. Такое мнение он высказал после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Вместе с тем госсекретарь опасается, что в войну втянутся и другие страны.
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