Рубио: США не видят, чтоб ситуация вокруг Украины двигалась к миру

Ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в сторону завершения конфликта, считают в Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Исландию. Его слова приводит DWS News.

Глава Госдепа подчеркнул, что американская сторона продолжает внимательно наблюдать за происходящим и оценивает перспективы урегулирования.

«Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении», — сказал Рубио.