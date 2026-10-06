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Опубликовано 6 октября, 15:00

Рубио: США не видят, чтоб ситуация вокруг Украины двигалась к миру

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Ситуация вокруг Украины сейчас развивается не в сторону завершения конфликта, считают в Вашингтоне. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время визита в Исландию. Его слова приводит DWS News.

Глава Госдепа подчеркнул, что американская сторона продолжает внимательно наблюдать за происходящим и оценивает перспективы урегулирования.

«Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении», — сказал Рубио.

Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня
Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Ранее Life.ru сообщал, что Рубио счёл ограниченные перемирия по энергетике и поставкам зерна недостаточными для завершения украинского конфликта. Такое мнение он высказал после переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в Нью-Йорке. Вместе с тем госсекретарь опасается, что в войну втянутся и другие страны.

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Владимир Озеров
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