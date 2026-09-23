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Регион
Опубликовано 23 сентября, 16:49

Рубио: США опасаются распространения конфликта за пределы Украины

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

Марко Рубио. Обложка © ТАСС / АР

США опасаются, что украинский конфликт может выйти за пределы страны и затронуть другие территории. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Одно из многих наших опасений в связи с конфликтом между Россией и Украиной заключается в том, что он может разрастись и распространиться на другие территории», — сказал глава Госдепартамента.

Среди возможных причин расширения противостояния Рубио назвал гибридную атаку, диверсию или случайную ошибку. Других подробностей он не привёл. Заявление прозвучало в Нью-Йорке, где госсекретарь США провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио
Лавров одной фразой на английском утихомирил кричащих журналистов на встрече с Рубио

Ранее Life.ru рассказывал, что Рубио не считает ограниченное прекращение огня по зерну и энергетике достаточным для завершения конфликта. По его словам, урегулирование должно быть достигнуто путём переговоров.

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Татьяна Миссуми
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