Рубио: США опасаются распространения конфликта за пределы Украины

США опасаются, что украинский конфликт может выйти за пределы страны и затронуть другие территории. Об этом госсекретарь Марко Рубио заявил на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

«Одно из многих наших опасений в связи с конфликтом между Россией и Украиной заключается в том, что он может разрастись и распространиться на другие территории», — сказал глава Госдепартамента.

Среди возможных причин расширения противостояния Рубио назвал гибридную атаку, диверсию или случайную ошибку. Других подробностей он не привёл. Заявление прозвучало в Нью-Йорке, где госсекретарь США провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоялась на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Ранее Life.ru рассказывал, что Рубио не считает ограниченное прекращение огня по зерну и энергетике достаточным для завершения конфликта. По его словам, урегулирование должно быть достигнуто путём переговоров.