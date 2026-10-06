Рубио заявил, что членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня, заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, на текущий момент Вашингтон занимается урегулированием вооружённого конфликта.

«В данный момент членство Украины не стоит на повестке дня, потому что должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция», — сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что цель Вашингтона — сыграть конструктивную роль в мирном процессе. Однако сейчас, по его словам, конфликт «не идёт в эту сторону».

Ранее в Верховную раду внесли законопроект о закреплении в конституции Украины нейтрального статуса страны. Документ предусматривает отказ от принятого ранее курса на вступление в НАТО, однако пункт о евроинтеграции останется.