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Опубликовано 2 октября, 11:19

«Придётся постараться»: В Совфеде раскрыли условие нейтрального статуса Украины

Сенатор Карасин: Украина может стать нейтральной, но ей придётся постараться

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAXSHOT.PL

Украина может стать нейтральным государством по итогам конфликта, и эта задача является выполнимой, хотя Киеву «придётся постараться». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» заявил, что такое развитие событий необходимо прежде всего самому украинскому обществу.

По его словам, сейчас Украина фактически не принадлежит сама себе и представляет собой неонацистское государство, запретившее всё русское и выступающее с русофобскими заявлениями на всех международных площадках.

Карасин подчеркнул, что превращение Украины в нормальное современное нейтральное государство потребует серьёзных усилий после долгих лет шовинизма и героизации фашистских деятелей вроде Коновальца. Дипломат отметил, что путь к нейтралитету будет нелёгким, учитывая глубину идеологической трансформации, которую прошло украинское общество за последние годы.

Однако он выразил уверенность в том, что задача достижима, если Киев проявит политическую волю и готовность к фундаментальному пересмотру своей национальной идентичности и внешнеполитического курса.

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А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины остаётся целью нашей страны. Эту позицию политик обозначил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Дарья Нарыкова
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