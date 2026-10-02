Украина может стать нейтральным государством по итогам конфликта, и эта задача является выполнимой, хотя Киеву «придётся постараться». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.ru» заявил, что такое развитие событий необходимо прежде всего самому украинскому обществу.

По его словам, сейчас Украина фактически не принадлежит сама себе и представляет собой неонацистское государство, запретившее всё русское и выступающее с русофобскими заявлениями на всех международных площадках.

Карасин подчеркнул, что превращение Украины в нормальное современное нейтральное государство потребует серьёзных усилий после долгих лет шовинизма и героизации фашистских деятелей вроде Коновальца. Дипломат отметил, что путь к нейтралитету будет нелёгким, учитывая глубину идеологической трансформации, которую прошло украинское общество за последние годы.

Однако он выразил уверенность в том, что задача достижима, если Киев проявит политическую волю и готовность к фундаментальному пересмотру своей национальной идентичности и внешнеполитического курса.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нейтральный статус Украины остаётся целью нашей страны. Эту позицию политик обозначил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».