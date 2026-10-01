Путин раскрыл главное условие для юго-востока Украины в Минских соглашениях

Отдельные положения Минских соглашений давали юго-востоку Украины возможность отделиться в случае вступления страны в НАТО. Такой смысл договорённостей президент РФ Владимир Путин изложил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Что касается Минских соглашений, то, действительно, они были непростыми для наших партнёров и для Украины. Это правда», — подчеркнул он.

Путин сосредоточился на одном из ключевых положений. Оно касалось сценария, при котором Киев всё же решит присоединиться к Североатлантическому альянсу. В таком случае юго-восток страны, как объяснил президент, по сути получал право на отделение.

Ранее Владимир Путин отметил, что нейтральный статус Украины по-прежнему входит в число целей Москвы. По его словам, Украина приняла декларацию, на основе которой получила независимость, и в этом документе она записана как нейтральное государство. Позднее Киев закрепил в Конституции курс на вступление в НАТО. Путин назвал этот поворот принципиально важным для безопасности России.