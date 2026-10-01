«Мы приехали сказать, что согласны»: Путин раскрыл детали переговоров в Анкоридже

Россия на встрече в Анкоридже согласилась с предложениями США по урегулированию украинского конфликта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Национальном центре «Россия».

«Нам были сделаны определённые предложения. Я сказал: надо подумать. А в Анкоридж приехал и сказал, что мы согласны с предложениями США. Не наши предложения мы обсуждали в Анкоридже, а предложения США. И я приехал сказать, что мы согласны», — рассказал президент.

По словам Путина, после этого уже американская сторона взяла время на размышление. Российский лидер подчеркнул, что Москва не намерена настаивать и считает обсуждаемые вопросы слишком серьёзными для спешки.

Переговоры Путина и Дональда Трампа прошли 15 августа 2025 года на военной базе Эльмендорф — Ричардсон в Анкоридже. Главной темой почти трёхчасовой встречи стало урегулирование конфликта на Украине.

По итогам саммита соглашение о прекращении огня объявлено не было. Оба президента при этом называли переговоры продуктивными, а Трамп говорил о достигнутом прогрессе, не раскрывая конкретных договорённостей.

Позднее Путин заявлял, что обсуждавшаяся в Анкоридже позиция США соответствовала предложениям, которые до встречи передавал Москве спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Российская сторона после саммита продолжила контакты с Вашингтоном по вопросам возможного урегулирования.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на слова Эмманюэля Макрона о якобы «похороненных» договорённостях в Анкоридже. Российский министр отметил, что не французскому президенту судить об этом.