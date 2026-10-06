В ЕС, но без НАТО: Депутат Рады предложила закрепить нейтральный статус Украины

Депутат Анна Скороход подала в Раду законопроект о закреплении нейтрального статуса Украины в Конституции. Её инициатива предусматривает отказ от курса на вступление в альянс при сохранении стремления присоединиться к Евросоюзу.

Предлагаемая поправка описывает нейтралитет как гарантии невступления в военные союзы и отказ от агрессии против других государств.

«Закрепляя нейтральный статус Украины, который заключается в гарантиях невступления в какой-либо военный союз и подтверждении отсутствия стремления к совершению агрессии против какой-либо страны», — говорится в тексте инициативы.

Напомним, 19 февраля 2019 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко* подписал закон, закрепляющий в Конституции курс на вступление в НАТО и ЕС. Нейтральный и внеблоковый статус Украины входит в число требований России к мирному урегулированию.

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