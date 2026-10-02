На территории Румынии упал неопознанный объект

Неопознанный объект, предположительно беспилотник, упал утром 2 октября в районе румынского села Плауру и вызвал пожар. Пострадавших и материального ущерба нет, сообщило Министерство национальной обороны Румынии.

Инцидент произошёл около пяти часов утра. К месту падения направили пожарный расчёт и подразделения румынских вооружённых сил, территорию оцепили для обследования специалистами.

При этом военное ведомство уточнило, что минувшей ночью радары фиксировали атаки беспилотников по объектам на территории Украины рядом с речной границей двух стран. Однако несанкционированного проникновения в воздушное пространство самой Румынии системы наблюдения не зарегистрировали.

Плауру находится в уезде Тулча на румынском берегу Дуная напротив украинского Измаила. После начала атак на украинские дунайские порты румынские власти неоднократно сообщали об обнаружении в приграничной зоне фрагментов беспилотных аппаратов.

В населённых пунктах у границы ранее оборудовали защитные укрытия, а жителей при угрозе падения объектов предупреждают через национальную систему экстренного оповещения Ro-Alert.

Ранее Life.ru писал о похожем инциденте в Румынии 20 августа. Тогда беспилотник пересёк воздушное пространство страны и упал примерно в четырёх километрах от населённого пункта Гринду недалеко от границы с Украиной, после чего загорелась трава. Пострадавших и разрушений не было. За дроном наблюдали два испанских истребителя F-18, а к месту падения направили военных специалистов.