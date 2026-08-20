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20 августа, 04:48

Беспилотник упал на территории Румынии рядом с границей с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Беспилотник в ночь на четверг, 20 августа, оказался в воздушном пространстве Румынии и затем упал недалеко от границы с Украиной. Как сообщило министерство обороны страны, после падения аппарата загорелась трава.

О пострадавших и разрушениях румынские власти не сообщали.

В Минобороны страны уточнили, что БПЛА пересёк румынскую границу около 03:21 мск. Его падение произошло примерно в четырёх километрах от населённого пункта Гринду, на участке, где отсутствуют жилые объекты.

За движением беспилотника наблюдали два испанских истребителя F-18, находившихся в рамках миссии по контролю воздушного пространства. Дополнительно Румыния направила к району вертолёт IAR-330 SOCAT. Также к месту падения БПЛА направили военных специалистов.

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Падение неизвестных БПЛА на территории Румынии не редкость. Недавно истребитель F-18 сбил беспилотник, проникший в воздушное пространство страны. Воздушную цель уничтожили в ночь на 16 августа примерно в 24 километрах к северу от Галаца.

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Артём Гапоненко
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