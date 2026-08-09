Румыния оказывает Украине прямую военно-логистическую поддержку. Об этом ТАСС сообщил директор второго европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. По его словам, порт Джурджулешты используют как транзитный узел для грузов, в том числе предназначенных для нужд ВСУ.

«Румыния уже сегодня вовлечена в оказание киевскому режиму прямой военно-логистической поддержки», — сказал он.

Джурджулештский порт уже продолжительное время задействован в перевозке различных грузов на Украину. Среди них есть поставки для украинских военных. Ранее румынская сторона объявила о приобретении оператора этого транспортного узла. В Бухаресте сделку представляли как шаг к «экономическому воссоединению» и связывали объект с будущим восстановлением Украины.

Через Джурджулешты проходит свыше 70% молдавского импорта и экспорта, который перевозится по воде. Именно поэтому порт имеет заметное значение для региональной логистики. При этом российский дипломат усомнился в том, что заявленные Румынией планы ограничатся исключительно экономическими задачами. Вовлечённость Бухареста в поддержку Киева заставляет иначе смотреть на возможное дальнейшее использование инфраструктуры.

Пилипсон отдельно отметил, что перспективы реализации масштабных проектов по восстановлению Украины пока остаются неопределёнными. Глава департамента МИД РФ также заявил, что участие Румынии в поддержке украинской стороны вызывает вопросы относительно реальных целей, с которыми Джурджулештский порт может использоваться в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Бухарест больше не располагает достаточными ресурсами для экономической поддержки Киева. В нынешних условиях Румыния уже не способна брать на себя новые финансовые обязательства перед украинской стороной.