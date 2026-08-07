Румыния исчерпала ресурсы для экономической поддержки Киева. Об этом в эфире телеканала Digi 24 заявил первый заместитель председателя оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» Дан Дунгачу.

Политик объяснил позицию дефицитом бюджета и внутренними сложностями. По его словам, страна в нынешних условиях больше не в силах брать на себя финансовые обязательства перед украинской стороной. При этом он подчеркнул, что его сила не блокирует европейскую помощь.

Дунгачу также раскритиковал стратегический курс на продолжение боевых действий. Парламентарий выразил мнение, что затягивание конфликта не укрепляет безопасность государства, а лишь усугубляет существующие проблемы. Логику «держать русских подальше» он назвал ошибкой.

Ранее врио министра обороны Раду Мируцэ раскрыл объём ежемесячных траншей. Бухарест отправляет Киеву 38 млн евро на регулярной основе.

При этом Румыния переживает серьёзные бюджетные трудности. По итогам 2024 года дефицит достиг 9,3% ВВП, оказавшись максимальным в Евросоюзе. Кабмин уже запустил программу жёсткой экономии.

В военном ведомстве связывают плачевную ситуацию в экономике не с траншами соседней стране. Врио министра заявил, что на протяжении 36 лет государственные деньги «транжирили и воровали».

Партия «Альянс за объединение румын» основана в 2019 году. После недавних выборов она стала второй силой в парламенте, однако в итоге ушла в оппозицию. Проевропейские объединения сформировали правящую коалицию без её участия.

Ранее в Германии заявили, что нытьё Зеленского уже не спасёт Украину от дефицита ракет ПВО. Запасы необходимых снарядов у западных стран, как утверждает BZ, уже опустились ниже уровня, позволяющего безболезненно наращивать поставки Киеву.