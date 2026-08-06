Румыния перестала предоставлять защиту украинским мужчинам-нелегалам

Румыния с 5 августа перестала давать защиту украинским мужчинам, которые нелегально перешли границу через горы. Об этом пишет издание «Страна».

Один из блогеров, сбежавший с Украины в мае, рассказал, что у прибывших 5 августа забрали загранпаспорта и они находятся в полиции. Что с ними будет дальше — пока неизвестно. Ещё 4 августа защиту оформляли.

Также украинцу, который добровольно отказался от статуса, сказали, что повторно получить его уже не выйдет. Теперь для оформления убежища требуют справку о снятии с воинского учёта из приложения «Резерв+». Напомним, это требование появилось после недавнего продления программы защиты в Европе ещё на год.

Ранее совет ЕС изменил правила временной защиты для украинцев призывного возраста. С 31 июля новым мужчинам необходимо подтверждать выполнение воинских обязанностей перед Украиной. При этом изменения не касаются тех, кто получил защиту до 30 июля. В постановлении говорится, что защита будет применяться только при предоставлении соответствующих доказательств.