Украинцы торговали детьми-беженцами в ЕС и вовлекали их в проституцию

Двух братьев из Украины признали виновными в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Об этом говорится в постановлении окружного суда Роттердама.

Суд установил, что 24-летний и 21-летний мужчины вовлекали в проституцию несовершеннолетних в доме своего отца в городе Маасслейс на западе Нидерландов.

Потерпевшими стали 5 подростков из Украины в возрасте от 13 до 17 лет. Все они находились в стране в статусе беженцев.

Старшего брата также признали виновным в изготовлении, хранении и распространении материалов с детской порнографией. Следствие обнаружило в его личных записях планы получения дохода, а также упоминания о том, что он вдохновлялся идеями блогера Эндрю Тейта.

Суд приговорил старшего фигуранта к 4 годам и 2 месяцам лишения свободы, младшего — к 2 годам. Кроме того, братьев обязали выплатить каждому из потерпевших компенсацию в размере от 7220 до 10 950 евро.

Ранее прокуратура требовала назначить обвиняемым 8 и 10 лет заключения. Суд пояснил, что назначил более мягкое наказание из-за непродолжительного периода эксплуатации, а также отсутствия физического насилия и угроз в отношении потерпевших.

Ранее в польском городе Курник задержали 42-летнего гражданина Украины, которого подозревают в вооружённом нападении на офис частной компании. По версии следствия, мужчина связал охранника, похитил сейф, автомобиль и другое имущество, однако вскрыть кассу с деньгами не смог. Подозреваемому предъявлены обвинения, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.