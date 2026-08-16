Испанский истребитель F-18 сбил беспилотник в воздушном пространстве Румынии

Испанский истребитель F-18 сбил беспилотник, проникший в воздушное пространство Румынии. Об этом сообщило румынское Министерство национальной обороны в Facebook*.

Воздушную цель обнаружили в ночь на 16 августа примерно в 24 километрах к северу от Галаца. По данным ведомства, аппарат вошёл в страну со стороны Молдавии.

Находившийся на патрулировании испанский F-18 установил радиолокационный контакт с объектом и получил разрешение на поражение. В 05:01 дрон был сбит.

Предполагаемое место падения обломков обнаружили между населёнными пунктами Бэлень и Кудалби в уезде Галац. Этот район не заселён, воздушную тревогу отменили в 05:20.

По данным Reuters, это уже четвёртый БПЛА, уничтоженный над Румынией в этом году. В июле румынские F-16 за три дня сбили три аппарата, нарушивших воздушное пространство страны. Накануне военные также обследовали упавший дрон возле Лункавице в уезде Тулча, примерно в пяти километрах от украинской границы.

Ранее обломки третьего за сутки беспилотника обнаружили в Турции. На этот раз фрагменты аппарата нашли на черноморском побережье провинции Сакарья. Части фюзеляжа лежали на пляже возле деревни Башоглу. На место прибыли специалисты, которые обследовали находку.

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