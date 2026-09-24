Дрон пересёк границу Румынии с кортежем из истребителей F-16 и упал у села

Беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения упал на севере Румынии рядом с границей с Украиной. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

По данным ведомства, утром 24 сентября радиолокационные системы зафиксировали воздушную цель, которая двигалась по территории Украины вблизи румынской границы. Для наблюдения за ситуацией в воздух поднялись два истребителя F-16 румынских ВВС, находившиеся на боевом дежурстве.

«Два самолеёта F-18 Военно-воздушных и космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в составе усиленной воздушной полиции, взлетели с 57-й авиабазы для мониторинга ситуации», – говорится в сообщении.

Как сообщили в Минобороны, беспилотник вошёл в воздушное пространство Румынии в районе уезда Ботошань и находился там около четырёх минут. После этого аппарат упал возле населённого пункта Солка в уезде Сучава. В результате происшествия никто не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Прибывшие на место сотрудники МВД обнаружили небольшой дрон и обеспечили безопасность территории. Причину появления беспилотника и его принадлежность румынские власти пока не установили.

Но ранее беспилотник с Украины упал в Румынии после пролёта через Молдавию. Минобороны страны сообщало, что воздушное пространство страны закрывали на час из-за дрона.