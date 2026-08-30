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30 августа, 10:51

Румыния бросила два F-16 в погоню за воздушной целью у границы с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WoodysPhotos

Румыния задействовала два истребителя F-16 после обнаружения воздушной цели неподалёку от границы с Украиной. Об этом сообщило Министерство национальной обороны страны.

Румынские радары засекли объект около 10:36 примерно в 20 километрах восточнее украинского Вилково. За ситуацией начали наблюдать самолёты с 86-й авиабазы Борча. В северо-восточной части уезда Тулча после этого объявили воздушную тревогу. Местным жителям направили предупреждение через систему RO-Alert.

В первоначальном сообщении военного ведомства не уточняется, что представляла собой обнаруженная цель и кому она принадлежала. Данных о её вхождении в воздушное пространство Румынии на тот момент также не приводилось.

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Подобный инцидент произошёл в Румынии менее недели назад. 24 августа Life.ru сообщал, что румынские военные подняли F-16 и вертолёт IAR-330 из-за неопознанной воздушной цели, замеченной системами наблюдения в районе границы.

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Владимир Озеров
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