Тревога на базе Борча: Румынские военные бросили F-16 и IAR-330 наперерез неопознанной цели

Военное руководство Румынии задействовало боевую авиацию для проверки ситуации в национальном небе. Оперативные мероприятия начались после обнаружения неопознанного объекта дежурными расчетами слежения.

РЛС зафиксировали прерывистые сигналы ранним утром. Первоначально траектория движения неизвестного аппарата пролегала в воздушном пространстве соседней Молдавии.

Позднее электроника выявила появление подозрительной отметки уже над румынской территорией. Цель зашла вглубь страны в районе населённого пункта Бужор, расположенного в уезде Галац.

Командование приняло решение о немедленном перехвате. С 86-й авиационной базы в Борче взлетели два истребителя F-16, также к вылету привлекли вертолёт IAR-330. Армейские структуры оперативно известили экстренные службы о потенциальной опасности. Информацию о необходимости объявления воздушной тревоги передали региональной инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Ранее у месторождения Neptun Deep румынские военные обезвредили ещё два беспилотника. Их заметил экипаж судна, работавшего в районе газового объекта. К месту направили военных водолазов, которые и ликвидировали аппараты во второй половине дня. По данным Минобороны, всё произошло примерно в 90 морских милях от Констанцы.