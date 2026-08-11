Водолазы армии Румынии ликвидировали дроны в Чёрном море

Неизвестные беспилотники добрались до района одного из крупнейших газовых проектов в Чёрном море. Румынские военные водолазы уничтожили два дрона возле месторождения Neptun Deep, сообщил исполняющий обязанности министра обороны страны Раду Мируцэ.

По его словам, аппараты обнаружил экипаж судна, которое выполняло работы в районе газового объекта. После этого к месту направили военных специалистов, которые ликвидировали беспилотники.

«Беспилотники были уничтожены во второй половине дня водолазами румынской армии на расстоянии около 90 морских миль от Констанцы», – сообщили в пресс-службе Минобороны Румынии.

Кроме самих дронов, на поверхности воды обнаружили дополнительные фрагменты беспилотных аппаратов. Подробности о происхождении техники и её возможном назначении пока не раскрываются.

Месторождение Neptun Deep считается крупнейшим неразработанным газовым месторождением в румынском секторе Чёрного моря. Его запасы оцениваются примерно в 100 миллиардов кубометров газа, а начало добычи запланировано на 2027 год.

Ранее Life.ru писал, что в Европе неоднократно фиксировали инциденты с неопознанными объектами в воздушном пространстве. Подобные случаи становились поводом для политических заявлений и обвинений в адрес РФ. Власти разных стран усиливают контроль за воздушными и морскими зонами на фоне роста внимания к беспилотным технологиям.