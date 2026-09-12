Беспилотник из Украины упал в Румынии после пролёта через Молдавию

Беспилотник, который в субботу нарушил воздушное пространство Молдавии, упал в румынском уезде Сучава. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии. Минобороны Молдавии сообщало, что воздушное пространство страны закрывали на час из-за дрона, прилетевшего со стороны Украины.

«Центры управления воздушным движением Украины и Молдавии проинформировали министерство о том, что беспилотник пересёк воздушное пространство двух государств и направился в северо-восточную часть Румынии. После разведки в кукурузном поле в районе Ботошеница-Маре обнаружен упавший аппарат», — говорится в сообщении.

В воздух поднимали два истребителя F-16, в уезде Ботошань объявляли воздушную тревогу. По предварительным данным, падение вызвало небольшой пожар и образовало воронку диаметром около метра. Жертв нет. На месте работают пиротехники.

Ранее минобороны сообщило, что за минувший день российские системы ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской и Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.