В Польше полиция и военные ищут прилетевший с территории Украины НЛО

Неизвестный летающий объект заметили в польском Люблине и приграничных населённых пунктах рядом с Волынской областью Украины. По сообщениям местных жителей, он двигался со стороны украинской территории и издавал громкий звук. Полиция и военные начали поиски, пишет польское издание Fakt.

Около двух часов ночи правоохранители получили два обращения от жителей Люблина. Очевидцы рассказали, что услышали сильный шум от пролетающего объекта. Оба сообщения поступили из района Земборжицкого водохранилища.

По данным польских СМИ, впервые неизвестный объект заметили возле деревни Окунинка, которая находится неподалёку от украинской границы. После этого сообщения о нём появились и в Люблине.

Оперативное командование Вооружённых сил Польши рассматривает несколько возможных объяснений произошедшего. Военные не исключают природное или метеорологическое явление, а также версии о контрабанде либо провокации. При этом польская сторона подчёркивает, что пока не нашла подтверждений ни одной из этих версий.