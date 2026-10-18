Литва срочно связалась с Польшей после залёта БПЛА из республики

Литва обратилась к Польше за помощью в расследовании инцидента с неопознанным беспилотником, из-за которого в трёх уездах страны объявляли воздушную тревогу. По предварительным данным, летательный аппарат проник в литовское воздушное пространство с польской стороны. Об этом сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

«Объект проник на территорию Литвы со стороны Польши. Мы обратились к коллегам с просьбой о содействии в расследовании», — заявил министр журналистам.

Предполагаемые обломки беспилотника обнаружили в Пасвальском районе на севере страны, неподалёку от деревни Юоджёнис. Территорию оцепили, на месте работают военные и специалисты экстренных служб. По предварительной информации, фрагменты аппарата могли повредить гражданский автомобиль.

Утром 18 октября воздушную тревогу объявили в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Ограничения действовали около часа, после чего предупреждение отменили.