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Опубликовано 18 октября, 13:26

Литва срочно связалась с Польшей после залёта БПЛА из республики

Литва попросила Польшу о содействии в расследовании инцидента с упавшим БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Литва обратилась к Польше за помощью в расследовании инцидента с неопознанным беспилотником, из-за которого в трёх уездах страны объявляли воздушную тревогу. По предварительным данным, летательный аппарат проник в литовское воздушное пространство с польской стороны. Об этом сообщил министр обороны республики Робертас Каунас.

«Объект проник на территорию Литвы со стороны Польши. Мы обратились к коллегам с просьбой о содействии в расследовании», — заявил министр журналистам.

Предполагаемые обломки беспилотника обнаружили в Пасвальском районе на севере страны, неподалёку от деревни Юоджёнис. Территорию оцепили, на месте работают военные и специалисты экстренных служб. По предварительной информации, фрагменты аппарата могли повредить гражданский автомобиль.

Утром 18 октября воздушную тревогу объявили в Каунасском, Паневежском и Шяуляйском уездах. Жителям рекомендовали укрыться в безопасных местах. Ограничения действовали около часа, после чего предупреждение отменили.

Для проверки воздушного пространства подняли истребители НАТО, базирующиеся на авиабазе Зокняй. Военные зафиксировали неопознанный объект на радарах, однако из-за сильного тумана пилоты не смогли установить визуальный контакт.

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Ранее Life.ru сообщал, что из-за неопознанного беспилотника в Литве подняли истребители НАТО и временно закрыли аэропорт Каунаса. Воздушную тревогу объявили сразу в трёх уездах, а населению рекомендовали укрыться. Кроме того, 14 сентября истребитель НАТО сбил другой беспилотник в воздушном пространстве Литвы. Происхождение того аппарата также не раскрывалось.

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Анастасия Никонорова
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