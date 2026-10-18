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Опубликовано 18 октября, 13:16

Всю ночь в воздухе: Военный эксперт раскрыл маршрут дронов ВСУ к Петербургу

Эксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Петербург и Ленобласть через Прибалтику

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Атаковавшие Петербург и Ленобласть украинские беспилотники могли пройти через Псковскую область или страны Балтии, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дальность полёта таких аппаратов превышает две тысячи километров.

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Специалист допустил, что дроны стартовали с территории Украины и двигались вдоль границы. Однако значительную часть беспилотников ВС РФ могли уничтожить во время длительного ночного перелёта.

«ВСУ ночью запускают беспилотники, и они летят всю ночь. За это время их, естественно, сбивают. Большинство дронов сбивается. Насколько мне известно, до 98%», — отметил собеседник NEWS.ru.

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Напомним, в ночь на 18 октября после атаки беспилотников в Петербурге начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры, включая нефтяной терминал. Утром губернатор Александр Беглов сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших, а также о повреждении 12 многоквартирных и двух частных домов. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.

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Борис Эльфанд
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