Всю ночь в воздухе: Военный эксперт раскрыл маршрут дронов ВСУ к Петербургу
Эксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Петербург и Ленобласть через Прибалтику
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Атаковавшие Петербург и Ленобласть украинские беспилотники могли пройти через Псковскую область или страны Балтии, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дальность полёта таких аппаратов превышает две тысячи километров.
Специалист допустил, что дроны стартовали с территории Украины и двигались вдоль границы. Однако значительную часть беспилотников ВС РФ могли уничтожить во время длительного ночного перелёта.
«ВСУ ночью запускают беспилотники, и они летят всю ночь. За это время их, естественно, сбивают. Большинство дронов сбивается. Насколько мне известно, до 98%», — отметил собеседник NEWS.ru.
Напомним, в ночь на 18 октября после атаки беспилотников в Петербурге начались пожары на объектах гражданской инфраструктуры, включая нефтяной терминал. Утром губернатор Александр Беглов сообщил об одном погибшем и пяти пострадавших, а также о повреждении 12 многоквартирных и двух частных домов. Позднее Следственный комитет возбудил дело о теракте.