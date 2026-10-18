Всю ночь в воздухе: Военный эксперт раскрыл маршрут дронов ВСУ к Петербургу

Атаковавшие Петербург и Ленобласть украинские беспилотники могли пройти через Псковскую область или страны Балтии, предположил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, дальность полёта таких аппаратов превышает две тысячи километров.

Специалист допустил, что дроны стартовали с территории Украины и двигались вдоль границы. Однако значительную часть беспилотников ВС РФ могли уничтожить во время длительного ночного перелёта.

«ВСУ ночью запускают беспилотники, и они летят всю ночь. За это время их, естественно, сбивают. Большинство дронов сбивается. Насколько мне известно, до 98%», — отметил собеседник NEWS.ru.