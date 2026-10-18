Пожар вспыхнул на Петербургском нефтяном терминале после атаки БПЛА

В Санкт-Петербурге после ночной атаки беспилотников возникли пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Огонь тушат в трёх районах города и на территории Петербургского нефтяного терминала. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам главы города, ночью Петербург атаковали украинские беспилотники военного назначения. Средства противовоздушной обороны отражают атаку.

«В настоящее время силы МЧС устраняют возгорание на объектах гражданской инфраструктуры в Невском, Красносельском, Красногвардейском районах и на территории Петербургского нефтяного терминала», — написал Беглов в своём Telegram-канале.